Ловрен: не жалею об уходе из «Ливерпуля». Сейчас я капитан «Зенита», играю регулярно
Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля».
«Cожалею ли, что покинул „Ливерпуль“? Нет. Я был там шесть лет. Четыре с половиной года я действительно хорошо проводил время, но последние полтора года были не лучшими. Играл ли я столько, сколько хотел? Нет, но я принял это. Я не жалею, что уехал, потому что теперь я играю каждую неделю и я капитан „Зенита“, так что сейчас всё по-другому», — цитирует Ловрена talkSPORT.
Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
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