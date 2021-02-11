Сорокин: странно настаивать на том, чтобы России дали ещё и свой чемпионат Европы

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, когда ожидать от России самостоятельного проведения чемпионата Европы.



«Когда предоставят нам право, тогда и ждать. Мне сложно комментировать. Подача заявки — это прерогатива РФС. Мы понимаем, где пройдёт следующий чемпионат мира… Если не комментировать, когда и как это произойдёт, технически Россия вполне способна провести чемпионат Европы. Не сомневаемся, что Россия могла бы быть надёжным партнёром, обладая всей необходимой инфраструктурой и всеми необходимыми компетенциями. Честно говоря, организовывая этим летом Евро, в следующем мае финал Лиги чемпионов, потом ещё через год Суперкубок УЕФА… Странно настаивать на том, чтобы нам дали ещё и Евро», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата».

В УЕФА подтвердили, что все 12 городов готовы принять матчи Евро-2020