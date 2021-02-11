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Борис Игнатьев: в «Локомотиве» нет настоящего форварда. Эдер забивает только со стандартов

Борис Игнатьев: в «Локомотиве» нет настоящего форварда. Эдер забивает только со стандартов
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу сильных и слабых мест в составе «железнодорожников» после товарищеского матча команды с «Краснодаром» (4:0).

«Железнодорожники» усилили оборону, пригласив Пабло. Он более квалифицированный защитник, чем те, кто есть в команде. Его сочетание с Чорлукой мне понравилось. Он придает уверенность, и оборона становится динамичнее. Рыбчинский мне тоже понравился. Он придает игровой дисциплины, оборона сейчас более цельная. Два крайних защитника играли очень высоко и всегда успевали закрывать зоны на флангах, и, учитывая, что защитники не быстрые, «Краснодар» имел возможность этим воспользоваться. Но сегодня надежность здесь все же просматривалась.

Я не вижу настоящего форварда. Есть Эдер, и он забивал в предыдущих матчах, но все это было со стандартов. Усиление в атаку напрашивается. Мы говорим о законченном виде атаки на сегодняшний день, без Смолова и Зе Луиша. Атака пока выглядит неубедительно», — приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

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