«Не справился с тяжёлой ношей и начал пить». Чепчугов — о разлуке с семьёй в Красноярске

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о семейных проблемах после перехода в «Енисей».
«Перед переходом в «Енисей» мы с женой сидели, разговаривали, обсуждали переезд. Я говорил ей: «Это мой шанс, мне дают контракт на два года. Давай переедем в Красноярск». Разговаривали много, как только не убеждал. У меня была одна цель — перевезти с собой семью, чтобы они были рядом со мной. На тот момент мне очень нужна была поддержка семьи. Но Ксения снова послушала свою мать, которая убедила её остаться в Москве.
Принял решение уехать в Красноярск без семьи, ведь мне нужно было играть. Первые два месяца всё было хорошо: сборы, много работы. Спустя два месяца я не справился с этой тяжёлой ношей и… начал пить. Даже помню тот день: потренировался, приехал домой, в голову лезли разные мысли, долго думал: почему же они не поехали со мной? Чувствовал некое предательство. На этом фоне не справился с собой морально и запил. Даже тренировки пропускал. Понятное дело, что не каждый день, но периодически это было. Мог запросто не прийти на тренировку», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Полностью интервью будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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