Чепчугов: отдал жене и дочке две квартиры и машину. Ксения получила то, что хотела

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов раскрыл подробности своей личной жизни.



«Тёща подтолкнула Ксению к разводу. Она постоянно слушала свою мать, но только не меня. Нам нужно было пожить отдельно, чтобы разобраться в себе. Тёща же начала её настраивать против меня.



Затем, когда она подготовила нужные бумаги, наняла юриста, позвонила мне и сказала: «Приезжай в суд по такому-то адресу». Скажу честно, я такого не ожидал. Попытался успокоить, но безрезультатно.



Никаких истерик и скандалов не было. Приехал в суд, 10 минут и на этом всё. Пока сидели и ждали судью, сказал Ксении: «Слушай, ну, может, ты всё же торопишься. Давай попробуем всё восстановить?». Она улыбкой до ушей отвечает мне: «Мы всё решили». Они с мамой всё решили, у неё всё-таки там свой Гитлер. Разошлись абсолютно по-дружески. Ксения получила всё то, что и хотела получить: я отдал две квартиры и машину», — сказал Чепчугов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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