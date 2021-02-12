«Манчестер Юнайтед» планирует продать Марсьяля
Французский нападающий Антони Марсьяль летом может покинуть «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Manchester Evening News, клуб рассматривает варианты продажи 25-летнего форварда.
Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 55 млн. В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил семь голов и сделал восемь голевых передач.
Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако», за который выступал два года. Также нападающий играл за французский «Лион».
В составе «Юнайтед» Марсьяль становился победителем Лиги Европы (2017), обладателем Кубка и Суперкубка Англии (2016) и обладателем Кубка футбольной лиги (2017).
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