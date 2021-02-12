Бонуччи — о скандальном матче с «Интером»: не стоит допускать такое, нужно быть примером

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал скандальную ситуацию в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1). Напомним, после первого тайма наставник миланцев Антонио Конте показал в сторону трибун средний палец. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этот жест был адресован президенту туринского клуба Андреа Аньелли.

«Тут добавить нечего, всё чётко видно на картинке. Плохо, что это случилось, но не мне судить и говорить, почему это произошло, что нужно было делать, а чего не стоило. Есть кадры.

Мы всегда должны быть примером, но иногда это трудно. Когда выходишь на поле, не думаешь об окружающих. В некоторых матчах напряжение сильно давит, и перестаёшь быть собой. Всё это усиливается тем фактом, что стадион пуст, а микрофоны улавливают даже чихание.

Я призываю всех не допускать таких моментов на рабочем месте, будь то футбольное поле или офис. Мы люди. Попробуем быть примером, тогда из некоторых ситуаций можно выйти. Когда стадион переполнен, никто бы этого не заметил", — цитирует Бонуччи Calciomercato.