Райола: Поль Погба в «Ювентусе»? Не могу говорить — я должен работать тихо

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что не хочет обсуждать возможное возвращение француза в туринский «Ювентус».
«Поль Погба в «Ювентусе»? Я не могу говорить о Погба, потому что люди начинают слишком нервничать. Потом не спят всю ночь. Я должен работать тихо… Если я начинаю что-то говорить, то кто-то обязательно обижается», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году за € 105 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 19 матчах английской Премьер-лиги забил 3 мяча. «Манчестер Юнайтед» в 23 матчах набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.
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