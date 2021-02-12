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Райола: Поль Погба в «Ювентусе»? Не могу говорить — я должен работать тихо

Райола: Поль Погба в «Ювентусе»? Не могу говорить — я должен работать тихо
Футбол / Англия 0
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Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что не хочет обсуждать возможное возвращение француза в туринский «Ювентус».

«Поль Погба в «Ювентусе»? Я не могу говорить о Погба, потому что люди начинают слишком нервничать. Потом не спят всю ночь. Я должен работать тихо… Если я начинаю что-то говорить, то кто-то обязательно обижается», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году за € 105 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 19 матчах английской Премьер-лиги забил 3 мяча. «Манчестер Юнайтед» в 23 матчах набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

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