Луис Адриано и Фелипе Мело лишили свой клуб третьего места на клубном ЧМ. Видеообзор матча

В матче за третье место клубного чемпионата мира «Палмейрас» проиграл «Аль-Ахли». Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) и завершилась со счётом 0:0 (2:3 в серии пенальти).



В течение основного времени матча команды голов не забили. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Аль-Ахли». Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный в России по выступлению за «Спартак», провёл на поле весь матч. Бразилец не смог реализовать свою попытку в серии пенальти. Решающий промах — на счету бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Интера» Фелипе Мело.



В полуфинале «Палмейрас» уступил мексиканскому «Тигресу» (0:1), а «Аль-Ахли» не смог переиграть «Баварию» (0:2). Победителем турнира в итоге стала немецкая команда.