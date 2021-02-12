Ответный матч ЛЧ «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» может быть перенесён на нейтральное поле

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» может быть перенесён на нейтральное поле.



По сообщениям The Times, немецкое правительство сообщило руководству «РБ Лейпциг», что команде нужно будет провести 10-дневный карантин по возвращении из Великобритании, на фоне опасений по поводу новых штаммов коронавируса. Это означает, что «быки» не смогут вылететь в Ливерпуль на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, намеченный на 10 марта, во избежание технических поражений в матчах Бундеслиги. 14 марта «РБ Лейпциг» должен сыграть с франкфуртским «Айнтрахтом», а 19 марта с «Арминией».



Скорее всего, обе встречи «Ливерпуля» и «РБ лейпциг» будут сыграны на нейтральных полях.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.

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