«Зенит» разгромил сборную Узбекистана

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче со сборной Узбекистана. Встреча проходила в закрытом режиме и завершилась со счётом 4:0.



Сине-бело-голубые вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару полузащитника Андрея Мостового. В начале второго тайма, на 52-й минуте, нападающий Станислав Крапухин удвоил преимущество санкт-петербургской команды. Спустя 15 минут Мостовой оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Автором четвёртого гола на 80-й минуте стал форвард Даниил Шамкин.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Матч «Зенита» с «Пюником» отменён по решению тренерского штаба