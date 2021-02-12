«Пошли навстречу, чтобы он был счастлив». Семак прокомментировал уход Васютина из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход вратаря Александра Васютина в шведский клуб «Юргорден».



«Конечно, мы прекрасно понимаем, что ему нужно играть. Так сложились обстоятельства, что, когда Андрей Лунёв, будучи первым вратарём, получил травму, Кержаков в тот момент смотрелся чуть лучше. Он воспользовался своим шансом — это футбол. В любом случае с точки зрения отношения к делу Васютин — настоящий профессионал, и мы прекрасно понимаем его желание играть. Естественно, клуб пошёл ему навстречу, чтобы Александр получал игровую практику, чтобы он, по сути, был счастлив», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Васютин — воспитанник «Зенита». 25-летний голкипер выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего летом 2019 года вернулся в петербургский клуб. В нынешнем сезоне Александр ни разу не сыграл за «Зенит».

«Лёгкое решение». Васютин — о переходе из «Зенита» в «Юргорден»