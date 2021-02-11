«Лёгкое решение». Васютин — о переходе из «Зенита» в «Юргорден»

Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин прокомментировал переход в шведский «Юргорден» на правах аренды.
«Очень положительные впечатления от перехода в «Юргорден». Хочу начать играть и тренироваться с командой как можно скорее. Для меня это было лёгкое решение. Когда я услышал, что «Юргорден» заинтересовался мной, быстро начали переговоры между клубами, чтобы получить шанс. Много слышал о «Юргордене» — что это команда с большой историей, которая добилась многих успехов и часто борется за медали.
Как профессиональный футболист, я всегда хочу добиться успеха. Так что надеюсь, что мы добьёмся успеха и достигнем цели. Знаю, что «Юргорден» выиграл золото в 2019 году и был в топе таблицы в прошлом сезоне, поэтому будем работать дальше», — приводит слова Васютина пресс-служба «Юргордена».
- 11 февраля 2021
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