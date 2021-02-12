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Матвей Сафонов: пока не могу настраиваться максимально на каждый матч

Матвей Сафонов: пока не могу настраиваться максимально на каждый матч
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов признался, что ему тяжело проводить каждый матч с максимальным настроем.

«Могу сказать как вратарь. Самое тяжёлое в плотном графике — эмоциональные перепады. Ты играешь на выезде с „Челси“, потом приезжаешь домой, играешь с командой из второй восьмёрки РПЛ. Уровень матчей разный, невозможно выходить на каждый матч с максимальным настроем, с желанием победить. У меня по крайней мере так не получается. Может быть, это придёт.

Я выхожу на матч, у меня должна быть концентрация на все 90 минут, но я пока не нашёл способ, чтобы на каждую встречу выходить очень сильно настроенным. Тяжело каждый матч в сезоне провести с горящими глазами. Пока я только в поисках, как это сделать. В чём это проявляется на практике? На принятии решений, на время реакции», — сказал Сафонов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".

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