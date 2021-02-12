Клопп: не мог бы уважать работу Роджерса ещё больше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил наставника «Лестер Сити» Брендана Роджерса в преддверии матча команд в 24-м туре английской Премьер-лиги.
«Я не мог бы уважать работу Брендана ещё больше. То, что он и его штаб делают в «Лестере», — очень здорово. У них тоже были небольшие проблемы с травмами, но они достойно прошли через это и теперь готовы бороться за самые высокие места», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
«Лестер», набрав 43 очка в 23 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (40) располагается строчкой ниже.
Видео красивого гола «Лестера» в ворота «Фулхэма»:
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