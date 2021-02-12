Фабиньо получил травму и не поможет «Ливерпулю» в матче с «Лестером»

«Ливерпуль» не сможет рассчитывать на одного из ключевых футболистов в предстоящем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».
Как сообщает журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере», встречу пропустит полузащитник Фабиньо, который из-за травм партнёров выступает в этом сезоне в центре обороны. 27-летний бразильский футболист получил небольшое мышечное повреждение.
Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
«Лестер», набрав 43 очка в 23 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (40) располагается строчкой ниже.
Видео спасения Фабиньо в матче с «Ньюкаслом»:
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