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Фабиньо получил травму и не поможет «Ливерпулю» в матче с «Лестером»

Фабиньо получил травму и не поможет «Ливерпулю» в матче с «Лестером»
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль» не сможет рассчитывать на одного из ключевых футболистов в предстоящем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».

Как сообщает журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере», встречу пропустит полузащитник Фабиньо, который из-за травм партнёров выступает в этом сезоне в центре обороны. 27-летний бразильский футболист получил небольшое мышечное повреждение.

Матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.

«Лестер», набрав 43 очка в 23 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (40) располагается строчкой ниже.

Видео спасения Фабиньо в матче с «Ньюкаслом»:

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