Сафонов рассказал, как летел домой в специальной капсуле после заражения коронавирусом

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как ему пришлось возвращаться домой после того, как у него был диагностирован коронавирус в расположении сборной России.

«Обычным рейсом нельзя было лететь, потому что я кого-нибудь заразил бы. „Краснодар“ организовал специальный рейс. Меня закрыли в капсулу, и я в капсуле лёжа летел.

Думал, что приклеюсь к ней. Там очень неудобно было, я мог только повернуться на бок, и всё. Так и летел два часа. Самолёт ещё маленький был какой-то. Я там погибал, был больной, у меня ещё была небольшая температура. Было некомфортно", — сказал Сафонов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Сафонов защищает цвета «Краснодара» с 2017 года, а с 2020 года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 14 матчах, пропустив 18 голов. В лиге чемпионов Сафонов провёл 6 игр, пропустив 10 голов.