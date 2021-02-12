«Спартак» готовится к матчу с «Динамо» в Тарасовке при температуре -14. Видео
Пресс-служба «Спартака» выложила видео с футболистами команды, которые выходят на тренировку в зимнем комплекте формы. Красно-белые продолжают подготовку к возобновлению сезона в Тарасовке после двух тренировочных сборов в Дубае.
«Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14», — написала пресс-служба московского клуба.
Видео можно посмотреть в "твиттере" «Спартака».
Напомним, что на тренировочных сборах в ОАЭ подопечные Доменико Тедеско провели три контрольные игры – с «Пахтакором» (2:1), солигорским «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0).
20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Начало игры – в 20:30 мск.
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