Георгий Джикия: в «Зените» могли увеличить мою зарплату во много раз, но я не пошёл

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отказал «Зениту».



«По-моему, это было после чемпионского сезона. Там серьёзно всё было. Лучше без сумм, но могли увеличить зарплату во много раз. Даже не в два, а во много. Я не такой человек, чтобы такие решения принимать.



Там были такие деньги! Серьёзные деньги! Но я не пошёл в «Зенит». Может, сейчас это будет пафосно сказано, но за те семь-восемь месяцев в «Спартаке» я так проникся, что не мог представить, что перейду», — сказал Джикия в интервью для ютуб-канала «КраСава».



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33).

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