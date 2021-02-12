Защитник киевского «Динамо» перейдёт в «Легию»

Центральный защитник Артём Шабанов перейдёт из киевского «Динамо» в варшавскую «Легию» на следующей неделе, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Детали сделки между клубами будут улажены в ближайшие дни. Шабанов проведёт в «Легии» остаток сезона на правах аренды. Главный тренер варшавского клуба Чеслав Михневич подтвердил скорый переход футболиста.

В нынешнем сезоне Шабанов провёл за «Динамо» два матча, результативными действиями не отметился. Всего за жёлто-синих футболист сыграл 69 матчей, забил три мяча. Контракт 28-летнего игрока с киевлянами истечёт летом 2021 года. До «Динамо» Шабанов выступал за донецкий «Олимпик», «Сталь», «Волынь» и киевский «Арсенал». В составе сборной Украины защитник провёл два матча.