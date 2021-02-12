Жена Зинченко прокомментировала скандал с интимным видео Дзюбы

Влада Седан, жена полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, прокомментировала скандал с интимным видео нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Ты видишь ситуацию с Дзюбой. Считаю, публичные люди должны понимать, что сейчас, к сожалению, такое время, что все телефоны, айклауд, почта — всё это взламывается, если тебе хотят причинить неприятности. Это дело пары часов. На моем телефоне нет ни одной обнажённой фотографии. Только в купальнике.



Осуждаю ли Дзюбу? Нет. Это его личная жизнь. Человек что хочет, то и делает. Это его право, его выбор, как проводить свободное время перед матчем. Если это ему помогает, то пожалуйста. Осуждаю, что такие вещи становятся предметом общего обозрения. Считаю, это неправильно», — сказала Седан в интервью для YouТube-канала «Вацко Live».

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