В «Баварии» подтвердили сделку с Юпамекано

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал новость о том, что защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано решил перейти в мюнхенскую «Баварию».

«Могу подтвердить, что Юпамекано согласился перейти в «Баварию», и мы очень рады этому. У нас были очень хорошие, интенсивные переговоры с Дайотом и его агентом Фолькером Штрутом в течение нескольких месяцев», — цитирует Салихамиджича Bayern & Germany.

Сообщалось, что летом «Бавария» активирует опцию выкупа игрока и заплатит «Лейпцигу» € 42 млн. 22-летний французский футболист выбирал между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси». Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотели «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику.