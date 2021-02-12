Диего Коста хочет перейти в «Палмейрас»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста собирается подписать соглашение с «Палмейрасом», сообщает Goal.

Предполагаемый срок контракта — два года. Отметим, за «Палмейрас» выступает бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано.



32-летний футболист является свободным агентом после того, как покинул «Атлетико» в прошлом месяце. Коста провёл переговоры с клубами из Турции, Катара и Саудовской Аравии, а также был приглашён в некоторые команды английской Премьер-лиги.

Коста тренируется в Бразилии индивидуально. В родном Лагарту испано-бразильский форвард ищет новый клуб и поддерживает форму с местной одноимённой командой.



«Атлетико» объявил о расторжении контракта с Костой 29 декабря. Сообщалось, что форвард может перейти в «Арсенал» или «Ювентус» либо продолжить карьеру в Бразилии.