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Диего Коста тренируется с бразильским клубом

Диего Коста тренируется с бразильским клубом
Футбол / Южная Америка 0

Покинувший мадридский «Атлетико» нападающий Диего Коста тренируется в Бразилии индивидуально. В родном Лагарту испано-бразильский форвард ищет новый клуб и поддерживает форму с местной одноимённой командой. Футболист выложил «сториз» об этом в своём "инстаграме".

Сообщалось, что следующим клубом 32-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту видит в Диего идеальную подмену травмированному Раулю Хименесу. Поспособствовать переходу может тот факт, что агентом игрока является Жорже Мендеш, сотрудничающий с руководством английского клуба.

«Атлетико» объявил о расторжении контракта с Костой 29 декабря. Сообщалось, что форвард может перейти в «Арсенал» или «Ювентус» либо продолжить карьеру в Бразилии.

Диего Коста попрощался с «Атлетико»
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