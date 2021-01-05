Диего Коста тренируется с бразильским клубом

Покинувший мадридский «Атлетико» нападающий Диего Коста тренируется в Бразилии индивидуально. В родном Лагарту испано-бразильский форвард ищет новый клуб и поддерживает форму с местной одноимённой командой. Футболист выложил «сториз» об этом в своём "инстаграме".
Сообщалось, что следующим клубом 32-летнего футболиста может стать «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту видит в Диего идеальную подмену травмированному Раулю Хименесу. Поспособствовать переходу может тот факт, что агентом игрока является Жорже Мендеш, сотрудничающий с руководством английского клуба.
«Атлетико» объявил о расторжении контракта с Костой 29 декабря. Сообщалось, что форвард может перейти в «Арсенал» или «Ювентус» либо продолжить карьеру в Бразилии.
- 5 января 2021
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