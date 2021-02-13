Бурлак: у Парфёнова европейский подход. На тренировках ты должен работать – это закон

Защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак рассказал об отношении к главному тренеру клуба Дмитрию Парфёнову.
«У Дмитрия Владимировича европейский подход. На тренировках ты должен работать – это закон. Тренерский штаб нам доверяет, да и мы не маленькие, няньки нам не нужны. Если не готов, плохо работаешь, всё это всплывет в матчах. Приятно, что тренеры много общаются с нами, никакой дистанции нет.
Так гораздо проще понять, что конкретно от тебя хочет тренер. Но только о футболе говорить тоже нельзя, иногда нужно переключаться. У Дмитрия Владимировича это хорошо получается, с ним можно говорить обо всем», — цитирует Бурлака пресс-служба клуба.
«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета их отделяет одно очко. Лидером является «Зенит» (41). Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.
- 13 февраля 2021
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