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Тарас Бурлак: поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал

Тарас Бурлак: поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал
Футбол / Кубок России 0
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Защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом».

««Арсенал» внизу турнирной таблицы, все понимают, что это не то место, где мы должны быть. Перед сборами собирались всей командой, договорились, что нужно по максимуму отработать в Турции. Мы забыли всё плохое, что было в 2020-м, для нас начинается как бы новый чемпионат, где нас ждут 11 финалов, а еще Кубок России. Сейчас нужно трудиться на сборах, очки посчитаем в мае.

Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал. Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок — это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.

Считаю, у нас хороший календарь. Дома проведём матчи с соперниками, которые дают играть. Рассуждать о том, лёгкий или сложный календарь, бессмысленно. Слишком много очков мы растеряли за прошедшие 19 туров, пора наверстывать упущенное», — цитирует Бурлака пресс-служба клуба.

«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета их отделяет одно очко. Лидером является «Зенит» (41). Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.

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