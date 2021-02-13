«Это был сумасшедший опыт». Хендрикс — о тренировке «Спартака» при температуре –14

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал тренировку красно-белых при температуре минус 14.
«Это сумасшедший опыт. Каждый раз снег, нос замерзает, лицо… Вау! Сегодня под меня подкатились, я упал на землю и стал мокрым, а потом бррр. Конечно, у нас идёт снег, но на улице не так холодно. Здесь чувствуешь это. Если тепло одет и двигаешься, то всё нормально», — сказал Хендрикс в интервью для пресс-службы «Спартака».
Напомним, «Спартак» купил Хендрикса у ПСВ в январе. Сумма сделки составила € 700 тыс. Йоррит подписал с московским клубом контракт на 3,5 года. Transfermarkt оценивает нидерландца в € 4 млн.
Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
- 13 февраля 2021
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