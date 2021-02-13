Испанское издание — о Черышеве: футболист, обременённый травмами

Испанское издание Deporte Valenciano опубликовало материал о российском полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.
«С уверенностью можно сказать, что минусы Черышева в „Валенсии“ перевешивают плюсы. Российский игрок вновь пропускает матчи из-за травм и теперь не сыграет с „Реалом“. Это, к сожалению, перестало удивлять. Во время каждого трансферного окна ходило много слухов о возможном уходе Черышева, но „Валенсия“ не смогла найти ему места и была вынуждена оставить игрока в составе. Черышев — футболист, обременённый травмами. Физические проблемы Черышева постоянно повторяются, поэтому тут нельзя говорить о неудачном стечении обстоятельств.
В нынешнем сезоне Черышев провёл всего 13 матчей, был незаметен и, похоже, ему не суждено сыграть важную роль в заключительной части сезона. Контракт Черышева действует до конца июня 2022 года, ближайшим летом у клуба вновь будет шанс продать его. Сделка не будет выгодной для «Валенсии», но большей проблемой являются неутешительные выступления игрока за команду», — говорится в материале.
Денис выступает за «Валенсию» с июля 2018 года. Перешёл из «Вильярреала» за € 6 млн. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне в 13 матчах Примеры отдал 2 результативные передачи.
- 13 февраля 2021
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