Главный тренер «Интера» Антонио Конте принес извинения за оскорбление в адрес президента «Ювентуса».



«Во время пресс-конференции хочу говорить только о футболе, поэтому сначала скажу это. Я пришёл сюда, чтобы принести извинения за то, что неправильно отреагировал на оскорбления. Я мог бы отреагировать иначе, и всё закончилось бы более позитивно.



Мне жаль, извлеку урок на будущее. Оскорбления и провокации не должны служить оправданием. Я не должен был отвечать таким образом. Все видели, что случилось на стадионе «Ювентуса». Однако мы, как тренеры, так и футболисты, и президенты, должны подавать пример. Реагировать на провокации и оскорбления можно по-другому, например подняв палец вверх или поаплодировав», — цитирует Конте Football Italia.



Напомним, после первого тайма второго полуфинального матча Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» Конте показал в сторону трибун средний палец. Жест был адресован президенту туринского клуба.

Антонио Конте показал средний палец президенту «Ювентуса» во время матча Кубка Италии