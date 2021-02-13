Рой Кин завёл страницу в «Инстаграме». За сутки у него 885 тысяч подписчиков и 0 подписок

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин завёл страницу в «Инстаграме».



49-летний ирландец вчера, 12 февраля, под подтверждённым ником officialkeane16 завёл страницу в «Инстаграме» и опубликовал первый пост — Рой Кин выставил совместную фотографию с собакой. Пост был сопровождён комментарием автора: «Лучший друг человека».

Фотографию можно посмотреть на странице Роя Кина в "Инстаграме"

На данный момент на аккаунт легенды «МЮ» подписалось более 885 тысяч человек. Ирландец не подписан ни на кого.



Рой Кин защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год. За это время североирландец стал семикратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов сезона-1998/1999. В настоящее время 49-летний ирландец работает телеэкспертом.