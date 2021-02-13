Юпамекано подпишет контракт с «Баварией» до 2026 года. Флик также участвовал в переговорах

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано подпишет контракт с «Баварией» сроком до 2026 года, сообщает журналист Кэрри Хау в своём «твиттере».

По информации источника, главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик также принимал участие в переговорах и убеждал игрока выбрать именно немецкий клуб. Напомним, Юпамекано выбирал также между «Челси» и «Ливерпулем».

Сообщалось, что летом «Бавария» активирует опцию выкупа игрока и заплатит «Лейпцигу» € 42 млн. Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотели «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику. Сообщалось, что «Бавария» объявит о подписании контракта в ближайшее время.