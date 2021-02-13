Футболист «Манчестер Сити» не пустил собственного вратаря пробить пенальти. Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
На 21-й минуте нападающий «горожан» Габриэл Жезус отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг снёс Илкая Гюндогана, за что судья назначил пенальти в ворота гостей. Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораис устремился к штрафной гостей с намерениями пробить одиннадцатиметровый, однако в середине его встретил полузащитник Бернарду Силва и не пустил голкипера к мячу.
Видео забавного момента в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Пенальти реализовал Родриго Эрнандес.
«Манчестер Сити» набрал в 22 матчах 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте.
Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 2:0.
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