Рашфорд: «МЮ» доказал, что стал лучше. У нас ещё есть шанс выиграть АПЛ в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в преддверии матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» поделился своим мнением относительно выступлений манкунианцев в нынешнем сезоне.



«Мы сделали большие шаги по направлению к тому виду «Манчестер Юнайтед», который и мы, и наши болельщики хотели бы видеть. В этом сезоне у нас были взлёты и падения, но мы доказали, что стали лучше. В то же время мы допустили глупые ошибки, например в Лиге чемпионов. Мы не должны были так быстро вылететь.



Было несколько матчей, в которых мы не смогли показать свой прогресс. Нам ещё предстоит поработать над стабильностью. Если нам удастся её добиться, мы сможем претендовать на большие успехи. Шанс выиграть АПЛ в этом сезоне ещё есть. Он всегда есть. Но надо сосредоточиться на собственной игре. Мы далеки от совершенной формы. Надеюсь, наша команда станет ещё сильнее в следующем сезоне», – приводит слова Рашфорда Sky Sports.



Матч «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 17:00 мск.

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