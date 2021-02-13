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Гаттузо: «Ювентус» заслуживал большего, но «Наполи» показал храбрость и решимость

Гаттузо: «Ювентус» заслуживал большего, но «Наполи» показал храбрость и решимость
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвёл итоги матча 22-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:0).

«Мы показали большую храбрость и решимость. «Юве» заслуживал большего, но моя команда была под давлением и упорно боролась, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности.

Я никогда не сомневался в этом составе, иначе я бы забрал вещи и поехал домой. Без веры в игроков нельзя. Я всегда чувствовал, что они готовы сделать то, о чём я прошу, и это важно", — цитирует Гаттузо Football Italia.

Единственный гол в матче забил Лоренцо Инсинье с пенальти. Арбитр пересмотрел игровой момент и назначил одиннадцатиметровый за удар локтем со стороны Джорджо Кьеллини в лицо Ррахмани при подаче со стандартного положения. Защитник «Юве» получил жёлтую карточку.

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