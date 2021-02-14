«Лион» проиграл «Монпелье» и упустил шанс обогнать «ПСЖ»

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе (Франция) и завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте гол забил полузащитник «Монпель» Тежи Саванье, ему ассистировал нападающий Анди Делор. В конце первого тайма Лукас Пакета сравнял счёт. Во втором тайме Элье Ваи вывел гостей вперёд.

«Лион» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» (35) находится на восьмом месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (54), который в 25-м туре переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1. На втором месте в таблице находится «Лилль» (54), который ещё не сыграл матч 25-го тура с «Брестом».