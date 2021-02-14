Каррагер: это команда Моуринью? Не уверен, что «Тоттенхэм» войдёт в четвёрку лучших в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о неудачном выступлении «Тоттенхэм Хотспур» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).

«Тоттенхэм» в обороне? Вау. А это команда Жозе Моуринью? Не уверен, что «Тоттенхэм» достаточно хорош, чтобы войти в четвёрку лучших, если честно. Это может быть особенный сезон у «Сити», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Тоттенхэм» в 23 матчах набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (53) — на первом месте. «Горожане» впервые с 1902 года одержали шесть домашних сухих побед подряд, что является повторением клубного рекорда. В тройку лидеров чемпионата также входят «Лестер Сити» (46) и «Манчестер Юнайтед» (45).