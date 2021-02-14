Жозе Моуринью: обладают ли Бэйл и Алли нужными навыками? Да, и они сами об этом знают

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3) высказался о футболистах «шпор» Гарете Бэйле и Деле Алли.



«Можно лишь приветствовать хороших игроков, когда они здоровы, готовы играть и способны помочь команде. Мы, тренеры, иногда принимаем неверные решения, как и все люди. Но никто из нас не является сумасшедшим. Никто не скажет: «Я не хочу, чтобы этот футболист помог нам, несмотря на его потенциал и обстоятельства».



Обладают ли Бэйл и Алли нужными навыками? Да, и они сами об этом знают. Если они здоровы, готовы – добро пожаловать. Нам нужны все игроки.



Бэйл вышел в матче с «Манчестер Сити» и сыграл неплохо. Он мог забить гол. Никаких проблем. Возможно, он сыграет в четверг с «Вольфсбергом» в 1/16 финала Лиги Европы, а если и нет – то на выходных с «Вест Хэмом». Если он будет здоров и готов – ждём его», – приводит слова Жозе Моуринью Evening Standart.



В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.



Делле Алли в сезоне-2020/2021 провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.



«Тоттенхэм» набрал в 23 матчах 36 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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