Куман: «Барселоне» нужна лучшая версия Месси, чтобы обыграть «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».



«Команда серьёзно настроена. Мы создаём много моментов, что вселяет большую уверенность. Но было бы лучше, если бы в моём распоряжении были все игроки. Месси крайне вовлечён, и вижу, что он счастлив. Ему легче, когда партнёры по команде следуют за ним. Нам нужная лучшая версия Месси, чтобы обыграть парижан», — приводит слова Кумана AS.



Месси в нынешнем сезоне в 20 матчах испанской Примеры забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим победителем турнира является «Бавария».

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