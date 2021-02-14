Экс-тренер «Атлетико» и «Валенсии» возглавил «Эльче»

Фран Эскриба назначен на пост главного тренера «Эльче», сообщается на официальном сайте испанской команды. Контракт 55-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021.
«Добро пожаловать домой, тренер!» — говорится в сообщении пресс-службы «Эльче».
Накануне, 13 февраля, Хорхе Альмирон объявил о решении покинуть пост наставника «Эльче». Аргентинский специалист возглавлял команду с августа 2020 года.
Эскриба возглавлял «Эльче» с 2012 по 2015 год. Испанский специалист также работал в «Валенсии», «Бенфике», мадридском «Атлетико», «Хетафе», «Вильярреале» и других командах. Последним местом работы испанца была «Сельта», которую Эскриба возглавлял в 2019 году.
«Эльче» в 21 матче набрал 18 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Атлетико» (54).
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