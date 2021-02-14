Экс-игрок «Тоттенхэма»: кажется, что Моуринью пытается угодить фанатам, но это не работает

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп поделился мнением о выступлениях «шпор» под руководством Жозе Моуринью.



«Когда смотрю на нынешней „Тоттенхэм“, вижу лишь тень прежней команды. Нет темпа при переходе вперёд, Сон больше работает в защите, чем в атаке. У них есть проблемы. Такое ощущение, что Жозе пытается порадовать других тем, как играет его команда. Он пытается угодить фанатам, но это не работает. Постоянная ротация в четвёрке защитников – кому это добавляет уверенности? А потом он говорит, что защитники совершают ошибки. Да, потому что ты меняешь защитников каждую неделю. Так это вижу. Этой команде не хватает уверенности, и Жозе должен взять ответственность на себя», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.



«Тоттенхэм Хотспур» в 23 матчах набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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