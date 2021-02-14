«Томь» Кержакова проиграла «Балтике» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Томь» встречалась с «Балтикой». Встреча прошла в Турции и завершилась победой калининградской команды со счётом 2:1.
На 4-й минуте встречи счёт открыл игрок «Балтики» Виктор Демьянов. На 36-й минуте преимущество калининградской команды упрочил Мирослав Маркович. Во втором тайме, на 60-й минуте, футболист «Томи» Артём Симонян успешно реализовал пенальти и сократил отставание своей команды в счёте.
Подопечные Александра Кержакова в 26 матчах набрали 17 очков и занимают предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Балтика» (40) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород» (58). Сезон в ФНЛ после зимней паузы возобновится 27 февраля. В первой встрече после перерыва «Томь» сыграет с владикавказской «Аланией», а «Балтика» проведёт встречу с «Краснодаром-2».
- 14 февраля 2021
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