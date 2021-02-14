«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Гарри Леннард и Ричард Уэст Резервный рефери — Джарред Джиллетт.



«Вест Бромвич Альбион» в 23 матчах набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (45) — на 3-м месте.



Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 1:0.