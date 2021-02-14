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Головин восстановится к матчу с «ПСЖ» в следующем туре Лиги 1

Головин восстановится к матчу с «ПСЖ» в следующем туре Лиги 1
Футбол / Франция 0
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Полузащитник «Монако» Александр Головин должен быть готов к матчу с «Пари Сен-Жермен» в следующем туре французской Лиги 1, травма носит несерьёзный характер, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщалось, что россиянин пропустит матч 25-го тура с «Лорьяном» из-за дискомфорта в бедре. Отмечается, что риск травмы исключён.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 9 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи

Матч 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян» состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе «Луи II» в Фонвьее. Начало встречи — в 15:00 мск. «Монако» в 24 встречах набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021.

Александр Головин пропустит матч Лиги 1 с «Лорьяном» из-за проблем с бедром
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