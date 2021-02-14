Московский «Локомотив» разгромно проиграл тбилисскому «Локомотиву» в товарищеском матче

В товарищеском матче московский «Локомотив» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась победой грузинской команды со счётом 4:0.



На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тбилисского «Локомотива» Имран Улад Омар. В начале второго тайма, на 48-й минуте, защитник московских «железнодорожников» Виталий Лысцов забил гол в собственные ворота и упрочил преимущество тбилисского клуба. Через 8 минут Омар оформил дубль. На 79-й минуте форвард грузинской команды Ираклий Сихарулидзе установил итоговый счёт встречи.



Московский «Локомотив» в 19 встреча набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).