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Московский «Локомотив» разгромно проиграл тбилисскому «Локомотиву» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» разгромно проиграл тбилисскому «Локомотиву» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче московский «Локомотив» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась победой грузинской команды со счётом 4:0.

На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тбилисского «Локомотива» Имран Улад Омар. В начале второго тайма, на 48-й минуте, защитник московских «железнодорожников» Виталий Лысцов забил гол в собственные ворота и упрочил преимущество тбилисского клуба. Через 8 минут Омар оформил дубль. На 79-й минуте форвард грузинской команды Ираклий Сихарулидзе установил итоговый счёт встречи.

Московский «Локомотив» в 19 встреча набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 4
Локомотив Тб
Тбилиси, Грузия
0:1 Улад Омар – 33'   0:2 Лысцов – 48' (автогол)   0:3 Улад Омар – 56'   0:4 Сихарулидзе – 79'
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