Московский «Локомотив» разгромно проиграл тбилисскому «Локомотиву» в товарищеском матче

В товарищеском матче московский «Локомотив» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась победой грузинской команды со счётом 4:0.
На 33-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тбилисского «Локомотива» Имран Улад Омар. В начале второго тайма, на 48-й минуте, защитник московских «железнодорожников» Виталий Лысцов забил гол в собственные ворота и упрочил преимущество тбилисского клуба. Через 8 минут Омар оформил дубль. На 79-й минуте форвард грузинской команды Ираклий Сихарулидзе установил итоговый счёт встречи.
Московский «Локомотив» в 19 встреча набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
- 14 февраля 2021
-
17:39
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:54
-
16:54
-
16:52
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:14
-
16:12
-
16:05
-
15:54
-
15:53
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:27
-
15:22
-
15:15
-
15:13
-
14:55
-
14:54
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:39
-
13:24
-
13:21