«Манчестер Юнайтед» пропустил уже на 2-й минуте матча с «Вест Бромвичем». Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 24-го тура английский Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион»- «Манчестер Юнайтед». Идёт 10-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча — полузащитник «дроздов» Конор Галлахер исполнил классную подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где нападающий Мбайе Дьян выиграл борьбу у защитника «МЮ» Витора Линделёфа и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео гола Мбайе Дьяна

Это первый гол 29-летнего сенегальца в составе «Вест Бромвича». Дьян перешёл в стан «дроздов» 30 января 2021 года из турецкого «Галатасарая».



«Вест Бромвич Альбион» в 23 матчах набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (45) — на 3-м месте.



Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 1:0.