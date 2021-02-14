«Манчестер Юнайтед» пропустил уже на 2-й минуте матча с «Вест Бромвичем». Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 24-го тура английский Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион»- «Манчестер Юнайтед». Идёт 10-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча — полузащитник «дроздов» Конор Галлахер исполнил классную подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где нападающий Мбайе Дьян выиграл борьбу у защитника «МЮ» Витора Линделёфа и ударом головой отправил мяч точно в цель.
Это первый гол 29-летнего сенегальца в составе «Вест Бромвича». Дьян перешёл в стан «дроздов» 30 января 2021 года из турецкого «Галатасарая».
«Вест Бромвич Альбион» в 23 матчах набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (45) — на 3-м месте.
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 1:0.
- 14 февраля 2021
-
17:39
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:54
-
16:54
-
16:52
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:14
-
16:12
-
16:05
-
15:54
-
15:53
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:27
-
15:22
-
15:15
-
15:13
-
14:55
-
14:54
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:39
-
13:24
-
13:21