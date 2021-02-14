«Динамо» продлило контракт с полузащитником Захаряном

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян продлил контракт с московским клубом.
«Заха — с нами! «Динамо» и Арсен Захарян достигли соглашения о заключении нового контракта! Игрок останется в клубе до конца сезона-2023/2024», — сообщает пресс-служба «Динамо» в «Твиттере».
В 2017 году Захарян перешёл в Академию «Динамо» имени Льва Яшина в 2017 году. В нынешнем сезоне 17-летний полузащитник, на счету которого восемь голов, является лучшим бомбардиром «Динамо-2». В ноябре 2020 года дебютировал за главную командую «Динамо» в матче с «Тамбовом» (2:1). За юношескую сборную России Захарян провёл 25 игр и забил пять мячей.
Тренер «Динамо» Павел Алпатов после товарищеского матча с «Кайратом» (2:0) отмечал, что Захарян выделяется исполнением штрафных ударов.
- 14 февраля 2021
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