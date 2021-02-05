Тренер «Динамо»: Захарян хорошо справляется с исполнением стандартов

Тренер «Динамо» Павел Алпатов прокомментировал результат товарищеского матча клуба с «Кайратом» (2:0).



«Готовы ли игроки к таким нагрузкам, покажет завтрашний день, когда они пройдут восстановительные процедуры. Надеюсь, ни у кого не будет мышечных повреждений. Думаю, все с этой нагрузкой справились хорошо, так что проблем возникнуть не должно. На этих сборах мы обращали внимание не только на прессинг, но и на организацию оборонительных действий без мяча. Те аспекты, которые мы на тренировках доносили до футболистов, в каких-то эпизодах получались, в каких-то нет. Это нормально.



Все сыграли хорошо. Но в любой игре, которая завершается на ноль, всегда отмечаем вратаря. Захарян и в предыдущих матчах выделялся исполнением штрафных ударов. Подача играет очень важную роль, и Арсен хорошо с этим справляется. Но у нас в команде есть и другие мастера «стандартов» — например, Шиманьски, Лесовой», — цитирует Алпатова пресс-служба «Динамо».

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