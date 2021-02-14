«Рома» и «Интер» поборются за голкипера «Удинезе» Муссо

Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 26-летнего аргентинца заинтересованы римская «Рома» и миланский «Интер». Об этом сообщает Calciomercato.

Transfermarkt оценивает Муссо в € 20 млн, но «Удинезе» хочет выручить за своего основного вратаря не менее € 30 млн. «Рома» надеется снизить финансовые запросы «маленьких зебр» путём включения в сделку одного из своих полузащитников — Карлеса Переса или Амаду Диавара.

Напомним, до переезда в Рим в 2018 году Муссо выступал за аргентинский «Расинг». В сезоне-2020/2021 Хуан провёл за «волков» 21 матч и пропустил 27 голов. В 6 встречах нынешнего сезона аргентинец сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Ранее «Интер» также проявлял интерес к другому игроку «Удинезе». Речь о полузащитнике Родриго де Пауле.