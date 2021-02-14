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«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с предпоследней командой АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с предпоследней командой АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 24-го тура английский Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте — полузащитник «дроздов» Конор Галлахер с правого фланга навесил в центр штрафной, где нападающий Мбайе Дьян выиграл борьбу «на втором этаже» и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Видео гола Мбайе Дьяна

Манкунианцы отыгрались на 44-й минуте. Защитник «МЮ» Люк Шоу от лицевой линии поля выполнил подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда полузащитник Бруну Фернандеш ударом с лёта отправил мяч в угол ворот.

Видео гола Бруну Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
14 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Дьян – 2'   1:1 Фернандеш – 44'
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