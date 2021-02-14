«Уфа» сыграла вничью с БАТЭ, «Оренбург» и «Чертаново» проиграли грузинским клубам
В товарищеском матче на сборах в Турции «Уфа» поделила очки с белорусским БАТЭ. Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Кая Палаззо» в Белеке и завершилась со счётом 1:1.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме Антон Сарока сравнял счёт, ему ассистировал Павел Нехайчик.
Результаты других товарищеских матчей с участием российских клубов:
«Балтика» — «Лиепая» (Латвия) — 2:1
«Оренбург» — «Сабуртало» (Грузия) — 1:2
«Чертаново» — «Телави» (Грузия) — 1:2
«Уфа» начнёт вторую часть сезона с матча 1/8 финала Кубка России с «Уралом», который состоится 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за холодных погодных условий кубковую встречу перенесут в Анталию.
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